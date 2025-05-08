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Торонто Мэйпл Лифс — Флорида Пантерз, результат матча 8 мая 2025, счёт 4:3, второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Торонто» удвоил преимущество в серии с «Флоридой». У Бобровского — 16 сейвов
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Утром, 8 мая, в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Макс Пасиоретти (1+1), Вильям Нюландер, Макс Доми (1+1) и Митчелл Марнер. Лидер канадской команды Остон Мэттьюс отличился результативной передачей.

У гостей голы забивали Александр Барков, Брэд Маршан и Антон Лунделль (1+1). Вратарь Сергей Бобровский совершил 16 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующий матч пройдёт в Санрайзе 10 мая.

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