«Торонто» удвоил преимущество в серии с «Флоридой». У Бобровского — 16 сейвов

Утром, 8 мая, в канадском Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Макс Пасиоретти (1+1), Вильям Нюландер, Макс Доми (1+1) и Митчелл Марнер. Лидер канадской команды Остон Мэттьюс отличился результативной передачей.
У гостей голы забивали Александр Барков, Брэд Маршан и Антон Лунделль (1+1). Вратарь Сергей Бобровский совершил 16 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующий матч пройдёт в Санрайзе 10 мая.
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