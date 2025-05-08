«Торонто» стартовал со счёта 2-0 в двух сериях Кубка Стэнли подряд впервые с 1963 года
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«Торонто Мэйпл Лифс» в ночь с 7 на 8 мая мск обыграл «Флориду Пантерз» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (4:3) и повёл в серии со счётом 2-0 (первая игра 5:4). Ранее в серии первого раунда с «Оттавой Сенаторз» «кленовые листья» также стартовали с двух победных матчей и выиграли её в шести встречах (4-2).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков – 10:58 (pp) 1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp) 1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15 2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18 3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09 3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33 4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50
Это первый случай с 1963 года, когда «Торонто» удаётся начать две серии Кубка Стэнли подряд с двух побед (счёта 2-0 в серии), сообщает Sportsnet Stats. В сезоне-1962/1963, когда в НХЛ выступали шесть клубов и четыре выходили в плей-офф, «Мэйпл Лифс» стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в пяти матчах (4-1) «Монреаль Канадиенс» в полуфинале и «Детройт Ред Уингз» в финале.
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