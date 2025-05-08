Микко Рантанен сделал второй подряд хет-трик в плей-офф НХЛ
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Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик во втором подряд матче розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3-й период
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30 1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43 1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21 1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp) 2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35
В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 3:2 в пользу клуба из Далласа. Отметим, два из трёх голов финский хоккеист забил с передач российских игроков: нападающего Евгения Дадонова и защитника Ильи Любушкина.
В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш» Рантанен также оформил хет-трик, чем принёс своей команде победу и выход в следующий этап розыгрыша Кубка Стэнли.
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