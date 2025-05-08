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Виннипег Джетс — Даллас Старз, результат матча 8 мая 2025, счёт 2:3, первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

Хет-трик Рантанена с передач россиян принёс «Далласу» победу в первом матче с «Виннипегом»
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В ночь с 7 на 8 мая завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Встреча проходила на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30     1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43     1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21     1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp)     2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35    

В составе победителей заброшенными шайбами отметился финский форвард Микко Рантанен, оформивший в этой встрече хет-трик. Также результативными передачами отметились российские хоккеисты: нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.

В составе «Виннипега» забитыми голами отметились швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер и канадский форвард Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая в Виннипеге.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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