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Хет-трик Рантанена с передач россиян принёс «Далласу» победу в первом матче с «Виннипегом»

В ночь с 7 на 8 мая завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Встреча проходила на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился финский форвард Микко Рантанен, оформивший в этой встрече хет-трик. Также результативными передачами отметились российские хоккеисты: нападающий Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.

В составе «Виннипега» забитыми голами отметились швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер и канадский форвард Марк Шайфли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая в Виннипеге.