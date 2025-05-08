Микко Рантанен повторил достижение Яри Курри по хет-трикам подряд в Кубке Стэнли
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Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен стал третьим игроком в истории НХЛ, который оформил хет-трик в двух матчах Кубка Стэнли подряд. В ночь с 7 на 8 мая мск финский форвард забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2), ранее он трижды отличился в седьмом матче серии первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (4:2).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30 1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43 1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21 1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp) 2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35
Ранее в истории лиги два хет-трика подряд в плей-офф смогли оформить только Дуг Бентли в 1944 году (4-й и 5-й матчи полуфинала) и Яри Курри в 1985 году (5-й и 6-й матчи финала конференции).
При этом Рантанен стал первым в истории НХЛ, кто оформил два хет-трика подряд в разных сериях Кубка Стэнли.
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