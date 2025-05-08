Микко Рантанен повторил достижение Яри Курри по хет-трикам подряд в Кубке Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен стал третьим игроком в истории НХЛ, который оформил хет-трик в двух матчах Кубка Стэнли подряд. В ночь с 7 на 8 мая мск финский форвард забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2), ранее он трижды отличился в седьмом матче серии первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

Ранее в истории лиги два хет-трика подряд в плей-офф смогли оформить только Дуг Бентли в 1944 году (4-й и 5-й матчи полуфинала) и Яри Курри в 1985 году (5-й и 6-й матчи финала конференции).

При этом Рантанен стал первым в истории НХЛ, кто оформил два хет-трика подряд в разных сериях Кубка Стэнли.

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