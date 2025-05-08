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Пасиоретти вплотную приблизился к необычному рекорду Буцика и Рателя в плей-офф НХЛ

Пасиоретти вплотную приблизился к необычному рекорду Буцика и Рателя в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Пасиоретти отметился голом и результативной передачей во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3, 2-0). Таким образом, он вошёл в число игроков в возрасте 36 лет и старше, проведших самую длинную серию матчей плей-офф НХЛ с наибольшим количеством очков.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

Рекорд по этому показателю принадлежит Джонни Буцику, на счету которого четыре очка в сезоне-1971/1972, и Жану Рателю, заработавшему аналогичное количество очков в сезоне-1976/1977. Пассиоретти набрал три очка и сравнялся с Жаном Беливо, Филом Эспозито, Стивом Айзерманом, Бобби Халлом, Никласом Лидстрёмом и Крисом Куницем.

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