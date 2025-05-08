Пасиоретти вплотную приблизился к необычному рекорду Буцика и Рателя в плей-офф НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Пасиоретти отметился голом и результативной передачей во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3, 2-0). Таким образом, он вошёл в число игроков в возрасте 36 лет и старше, проведших самую длинную серию матчей плей-офф НХЛ с наибольшим количеством очков.

Рекорд по этому показателю принадлежит Джонни Буцику, на счету которого четыре очка в сезоне-1971/1972, и Жану Рателю, заработавшему аналогичное количество очков в сезоне-1976/1977. Пассиоретти набрал три очка и сравнялся с Жаном Беливо, Филом Эспозито, Стивом Айзерманом, Бобби Халлом, Никласом Лидстрёмом и Крисом Куницем.