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Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 8 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 8 мая 2025 года
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В ночь с 7 на 8 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 8 мая:

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 4:3;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 2:3.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-1;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-1;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-1.

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