Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 8 мая 2025 года

В ночь с 7 на 8 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 8 мая:

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 4:3;

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 2:3.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-1;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 2-0;

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-1;

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-1.