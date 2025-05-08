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Эрик Стаал поделился эмоциями от назначения специальным советником генменеджера «Баффало»

Эрик Стаал поделился эмоциями от назначения специальным советником генменеджера «Баффало»
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Бывший хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Эрик Стаал поделился эмоциями от своего назначения специальным советником генерального менеджера «Баффало Сэйбрз». Клуб объявил об этом в среду, 7 мая.

«Я хочу выиграть ещё один Кубок Стэнли. Теперь, когда я не играю, хочу выиграть его в новом статусе. Я просто с нетерпением жду этой возможности и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь. Думаю, раз уж я не так далёк от игры, у меня будет своя точка зрения, которая может отличаться от видения других людей в клубе и самих игроков.

Баффало — это феноменальное место для игры в хоккей. Я провёл немало игр здесь в выездных матчах. Финал конференции в 2006 году был просто потрясающим. Никогда не забуду, как был в отеле и как шумно было в центре города, когда люди только готовились к играм плей-офф. Это было потрясающе даже для игрока не из местной команды. Так что это отличный спортивный город, я просто рад присоединиться к этим ребятам и надеюсь продолжить строить то, чем жители Баффало смогут гордиться», — приводит слова Стаала пресс-служба клуба.

Напомним, 40-летний хоккеист завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года после 18 сезонов в НХЛ.

Отмечается, что Стаал будет работать вместе с генеральным менеджером Кевином Адамсом и помогать во всех аспектах работы хоккейного отдела «Сэйбрз».

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