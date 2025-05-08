Эрик Стаал поделился эмоциями от назначения специальным советником генменеджера «Баффало»

Бывший хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Эрик Стаал поделился эмоциями от своего назначения специальным советником генерального менеджера «Баффало Сэйбрз». Клуб объявил об этом в среду, 7 мая.

«Я хочу выиграть ещё один Кубок Стэнли. Теперь, когда я не играю, хочу выиграть его в новом статусе. Я просто с нетерпением жду этой возможности и делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь. Думаю, раз уж я не так далёк от игры, у меня будет своя точка зрения, которая может отличаться от видения других людей в клубе и самих игроков.

Баффало — это феноменальное место для игры в хоккей. Я провёл немало игр здесь в выездных матчах. Финал конференции в 2006 году был просто потрясающим. Никогда не забуду, как был в отеле и как шумно было в центре города, когда люди только готовились к играм плей-офф. Это было потрясающе даже для игрока не из местной команды. Так что это отличный спортивный город, я просто рад присоединиться к этим ребятам и надеюсь продолжить строить то, чем жители Баффало смогут гордиться», — приводит слова Стаала пресс-служба клуба.

Напомним, 40-летний хоккеист завершил профессиональную карьеру в августе 2024 года после 18 сезонов в НХЛ.

Отмечается, что Стаал будет работать вместе с генеральным менеджером Кевином Адамсом и помогать во всех аспектах работы хоккейного отдела «Сэйбрз».