Беларусь — «Россия 25»: во сколько начало матча «Тура сборной», где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 мая, в Минске состоится матч «Тура сборной», в котором национальная команда Беларуси встретится со сборной «Россия 25». Матч начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет «Матч! Страна». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти.

Отметим, что этот матч станет последним в рамках «Тура сборной».

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал одной из причин серии из трёх поражений от команды Беларуси отсутствие главных лидеров, которые выступают в финале Кубка Гагарина, МХЛ и ВХЛ.