Марнер поделился эмоциями от победного гола в ворота «Флориды» во втором матче серии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал, что для него значит его первый гол в качестве отца. Форвард стал автором победной шайбы во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3).

«Это действительно нечто особенное. Моя жена была воином всю неделю. Это нечто особенное, это точно. Не могу дождаться, когда приеду домой и поцелую сына.

То, что сотворил сегодня Джо [Уолл], — невероятно, он сделал несколько важных сейвов для нас, держал нас в игре весь вечер, как он обычно и делает», — приводит слова Марнера Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч серии состоится 10 мая в Санрайзе (США).