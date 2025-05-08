Марнер поделился эмоциями от победного гола в ворота «Флориды» во втором матче серии
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал, что для него значит его первый гол в качестве отца. Форвард стал автором победной шайбы во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (4:3).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp) 1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp) 1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15 2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18 3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09 3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33 4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50
«Это действительно нечто особенное. Моя жена была воином всю неделю. Это нечто особенное, это точно. Не могу дождаться, когда приеду домой и поцелую сына.
То, что сотворил сегодня Джо [Уолл], — невероятно, он сделал несколько важных сейвов для нас, держал нас в игре весь вечер, как он обычно и делает», — приводит слова Марнера Sportsnet в соцсети X (ранее Twitter).
Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч серии состоится 10 мая в Санрайзе (США).
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