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Защитник «Флориды» Экблад прокомментировал поражение от «Торонто»

Защитник «Флориды» Экблад прокомментировал поражение от «Торонто»
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался о поражении от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

«Очевидно, что это была напряжённая игра на протяжении всего матча. Это тот тип игры, который мы рассчитываем поддерживать, потому что чувствуем себя в таких играх комфортно. Сегодня они справились лучше со своей задачей, но мы найдём способ сделать то же самое в следующих матчах», — приводит слова Экблада журналист Джеймсон Олив в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, «Флорида» проигрывает в серии со счётом 0-2. Следующий матч серии состоится 10 мая в Санрайзе (США).

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