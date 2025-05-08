Защитник «Флориды» Экблад прокомментировал поражение от «Торонто»

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высказался о поражении от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.

«Очевидно, что это была напряжённая игра на протяжении всего матча. Это тот тип игры, который мы рассчитываем поддерживать, потому что чувствуем себя в таких играх комфортно. Сегодня они справились лучше со своей задачей, но мы найдём способ сделать то же самое в следующих матчах», — приводит слова Экблада журналист Джеймсон Олив в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, «Флорида» проигрывает в серии со счётом 0-2. Следующий матч серии состоится 10 мая в Санрайзе (США).