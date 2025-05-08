Нападающий «России 25» Аймурзин объяснил причины трёх поражений от Беларуси

Нападающий «России 25» Данил Аймурзин объяснил причины трёх поражений от сборной Беларуси в «Туре сборной». Последний матч в рамках майского турне между командами состоится сегодня, 8 мая, в Минске. Начало запланировано на 19:30 мск.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

— В чём причина неудач в матчах с белорусами?

— Это и наши ошибки, и белорусы здорово действуют. Они забивают голы, когда создают моменты в атаке, мы — нет. В этом основная разница между нами и ими в этих матчах. На мой взгляд, единственная причина поражений в том, что у них лучше реализация моментов.

— Принципиально выиграть у белорусов предстоящий матч в Минске, чтобы хотя бы с одной победой над ними закончить этот майский тур?

— Конечно, всегда хочется выигрывать. Поэтому сделаем всё, чтобы победить в последнем матче. Чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Понятно, что Беларусь — сильный соперник, что показали матчи с нами. Эта команда может обыграть кого угодно, но мы сделаем всё, чтобы выиграть у неё в Минске. У нас для этого всё есть, — приводит слова Аймурзина «Известия».