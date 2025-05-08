«Один за всех и все за одного». Ротенберг выразил поддержку травмированному Полтапову
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в преддверии матча «Тура сборной» с национальной командой Беларуси выразил поддержку игроку российской сборной Прохору Полтапову, получившему травму в предыдущей встрече между командами в рамках майского турне.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Один за всех и все за одного», — написал Ротенберг в телеграм-канале, опубликовав фото игрового джерси Полтапова.
Напомним, во вторник команда «Россия 25» потерпела поражение от сборной Беларуси (1:3) в рамках «Тура сборной». Ранее российская сборная также проиграла белорусским хоккеистам: 2:4 в Астане и 7:8 ОТ в Тольятти. Завершающий матч майского турне состоится сегодня, 8 мая, в Минске.
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