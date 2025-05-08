«Один за всех и все за одного». Ротенберг выразил поддержку травмированному Полтапову

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в преддверии матча «Тура сборной» с национальной командой Беларуси выразил поддержку игроку российской сборной Прохору Полтапову, получившему травму в предыдущей встрече между командами в рамках майского турне.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

«Один за всех и все за одного», — написал Ротенберг в телеграм-канале, опубликовав фото игрового джерси Полтапова.

Напомним, во вторник команда «Россия 25» потерпела поражение от сборной Беларуси (1:3) в рамках «Тура сборной». Ранее российская сборная также проиграла белорусским хоккеистам: 2:4 в Астане и 7:8 ОТ в Тольятти. Завершающий матч майского турне состоится сегодня, 8 мая, в Минске.