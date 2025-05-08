Главный тренер «Амура» Гальченюк: хотим, чтобы Яков Рылов вошёл в наш тренерский штаб

Новый главный тренер «Амура» Александр Гальченюк дал первый комментарий после своего назначения на этот пост и заявил, что хочет видеть экс-хоккеиста хабаровского клуба Якова Рылова в тренерском штабе в качестве тренера по защитникам.

«Это для меня очень серьёзный вызов, и я его хотел. Понимание по тренерскому штабу есть, но не до конца. Понимание пока только в тренере по защитникам. Я уже разговаривал по этому поводу и хочу видеть его у себя помощником — это Яков Рылов.

Включились ли в вопросы по комплектованию команды? Не включились, а врубились. Это, конечно, серьёзный процесс, очень важно сложить этот пазл под наши цели и задачи», — сказал Гальченюк в видео в телеграм-канале «Амура».

Хабаровский клуб объявил о назначении Гальченюка на пост главного тренера во вторник, 6 мая. Напомним, в «Амуре выступает его сын — Алекс Гальченюк.