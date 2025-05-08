Маршан — о 2-м поражении «Флориды» от «Торонто»: они подошли очень готовыми к этому раунду

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли оценил настрой соперника на эту серию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Они подошли очень готовыми к этому раунду. Мы это видим», — приводит слова Маршана инсайдер и журналист TSN Крис Джонстон в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующий матч пройдёт в Санрайзе 10 мая.

Ранее в серии первого раунда «Торонто» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (4-2). «Флорида» оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (4-1).