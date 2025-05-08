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Маршан — о 2-м поражении «Флориды» от «Торонто»: они подошли очень готовыми к этому раунду

Маршан — о 2-м поражении «Флориды» от «Торонто»: они подошли очень готовыми к этому раунду
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли оценил настрой соперника на эту серию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

«Они подошли очень готовыми к этому раунду. Мы это видим», — приводит слова Маршана инсайдер и журналист TSN Крис Джонстон в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Мэйпл Лифс». Следующий матч пройдёт в Санрайзе 10 мая.

Ранее в серии первого раунда «Торонто» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (4-2). «Флорида» оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (4-1).

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