«Мы верим в хоккей Козырева». Аймурзин — о стиле игры «Северстали»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин назвал причины вылета череповецкой команды в первом раунде плей-офф КХЛ от «Спартака» (1-4), а также заявил, что верит в стиль игры, который ставит главный тренер Андрей Козырев.

— Больше месяца прошло с момента вылета «Северстали» из плей-офф КХЛ. С тех пор для себя определили, из-за чего проиграли серию «Спартаку» (1-4)?

— Недостаток реализации моментов в атаке и ошибки в обороне. Я уже отвечал вам на вопрос про сборную, что всегда можно играть лучше. Так же могу сказать и про «Северсталь». Надеюсь, в следующем сезоне прибавим.

— На ваш взгляд, можно добиваться успехов в плей-офф с тем стилем игры, который ставит «Северстали» Андрей Козырев — игра в атаку через пас, совсем не закрываясь в своей зоне?

— Мы верим в этот хоккей. Не играли бы в него, если бы не верили. Наша задача — добиваться успехов с такой игрой.

— Серия со «Спартаком» выдалась не очень результативной для вас с Кириллом Пилипенко, хотя вы были лидерами «Северстали» в регулярном чемпионате. Почему в плей-офф не удалось показать себя с лучшей стороны?

— Не забивали, когда у нас были моменты. Возможности для голов у нас имелись — просто шайба не залетала в ворота, — приводят слова Аймурзина «Известия».