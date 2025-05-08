Бобровский вошёл в топ‑20 вратарей по количеству матчей в истории Кубка Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл 101‑й матч в Кубке Стэнли за всю карьеру. Этого показателя он достиг во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2).

Таким образом, голкипер вошёл в топ‑20 вратарей по количеству матчей в Кубке Стэнли за всю его историю. Первое место по этому показателю занимает Патрик Руа — на его счету 247 матчей.

В этой игре голкипер «пантер» Бобровский совершил 16 сейвов.

Напомним, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 10 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.