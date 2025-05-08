Рантанен поучаствовал в 12 голах «Далласа» подряд и установил рекорд в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2) и, таким образом, поучаствовал в 12 голах команды подряд, что является самой продолжительной серией в истории плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30 1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43 1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21 1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp) 2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35
Ранее Рантанен также отметился результативными действиями в девяти голах «Далласа» в пятом, шестом и седьмом матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (4-3). Отмечается, что это самая продолжительная серия в истории плей-офф НХЛ. На этом отрезке он забросил семь шайб и сделал пять голевых передач.
Финский форвард превзошёл достижение Марио Лемье по очкам при девяти голах подряд в плей-офф в 1992 году.
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