Рантанен поучаствовал в 12 голах «Далласа» подряд и установил рекорд в плей-офф НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2) и, таким образом, поучаствовал в 12 голах команды подряд, что является самой продолжительной серией в истории плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Рантанен также отметился результативными действиями в девяти голах «Далласа» в пятом, шестом и седьмом матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (4-3). Отмечается, что это самая продолжительная серия в истории плей-офф НХЛ. На этом отрезке он забросил семь шайб и сделал пять голевых передач.

Финский форвард превзошёл достижение Марио Лемье по очкам при девяти голах подряд в плей-офф в 1992 году.