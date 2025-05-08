Экблад — о Бобровском: режим бога — то, что мы полюбили в Бобби

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высоко оценил российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского, несмотря на поражение во второй игре второго раунда Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4). Экблад считает, что после неудачных выступлений вратарь ещё покажет успешную игру.

«Режим бога – это то, что мы полюбили в Бобби. Не говоря уже о том, что он самый замечательный человек на Земле», – приводит слова Экблада Sportsnet.

Отметим, что всего Бобровский пропустил девять голов в двух играх серии с «Торонто».

Напомним, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 10 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.