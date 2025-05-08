Экблад — о Бобровском: режим бога — то, что мы полюбили в Бобби
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Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад высоко оценил российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского, несмотря на поражение во второй игре второго раунда Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4). Экблад считает, что после неудачных выступлений вратарь ещё покажет успешную игру.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp) 1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp) 1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15 2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18 3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09 3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33 4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50
«Режим бога – это то, что мы полюбили в Бобби. Не говоря уже о том, что он самый замечательный человек на Земле», – приводит слова Экблада Sportsnet.
Отметим, что всего Бобровский пропустил девять голов в двух играх серии с «Торонто».
Напомним, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 10 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.
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