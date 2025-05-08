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Вячеслав Быков рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина

Вячеслав Быков рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о финале Кубка Гагарина — 2025, в котором встрется ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

«Я сам с Урала и имел счастье начать свой хоккейный путь в родном Челябинске. При всем моём уважении к ярославскому «Локомотиву» я буду переживать и поддерживать земляков», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».

Напомним, ярославская команда одержала победу над «Салаватом Юлаевым» в полуфинальной серии из пяти матчей. «Трактор», в свою очередь, одолел московское «Динамо» (4-1).

Финальная серия Кубка Гагарина — 2025 стартует в Ярославле 13 мая.

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