Форвард «Далласа» Стил: Рантанен — один из лучших игроков в мире, и он сейчас в огне
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Канадский нападающий «Даллас Старз» Сэм Стил назвал своего одноклубника Микко Рантанена одним из лучших игроков в мире. В ночь с 7 на 8 мая мск финский форвард забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30 1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43 1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21 1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp) 2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35
«Он один из лучших игроков в мире, и он сейчас в огне. Не уверен, что видел что-то подобное. Он может контролировать ход матчей, а в лиге не так много хоккеистов, которые могут это делать», – приводит слова Стила The Dallas Morning News.
Ранее Рантанен также трижды отличился в седьмом матче серии первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и стал первым в истории НХЛ, кто оформил два хет-трика подряд в разных сериях Кубка Стэнли.
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