Форвард «Далласа» Стил: Рантанен — один из лучших игроков в мире, и он сейчас в огне

Канадский нападающий «Даллас Старз» Сэм Стил назвал своего одноклубника Микко Рантанена одним из лучших игроков в мире. В ночь с 7 на 8 мая мск финский форвард забросил три шайбы в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2).

«Он один из лучших игроков в мире, и он сейчас в огне. Не уверен, что видел что-то подобное. Он может контролировать ход матчей, а в лиге не так много хоккеистов, которые могут это делать», – приводит слова Стила The Dallas Morning News.

Ранее Рантанен также трижды отличился в седьмом матче серии первого раунда с «Колорадо Эвеланш» (4:2) и стал первым в истории НХЛ, кто оформил два хет-трика подряд в разных сериях Кубка Стэнли.