Главный тренер «Флориды» Морис: мне не понравился первый матч в исполнении Бобровского

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре российского вратаря своей команды Сергея Бобровского. «Пантеры» потерпели поражение во второй игре второго раунда Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2).

«Мне не понравился первый матч в исполнении Бобровского. До четвёртого гола во второй игре, я не винил его за первые три [пропущенные шайбы]. Сегодня мы не позволили сопернику создать много моментов, но опасность в контратаках была серьёзной, но вратарь справится, всё нормально», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Напомним, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 10 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.