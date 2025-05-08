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Главный тренер «Флориды» Морис: мне не понравился первый матч в исполнении Бобровского

Главный тренер «Флориды» Морис: мне не понравился первый матч в исполнении Бобровского
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре российского вратаря своей команды Сергея Бобровского. «Пантеры» потерпели поражение во второй игре второго раунда Кубка Стэнли от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4, 0-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс) – 10:58 (pp)     1:1 Пасиоретти (Райлли, Доми) – 18:19 (pp)     1:2 Маршан (Лунделль, Луостаринен) – 20:15     2:2 Нюландер (Пасиоретти, Экман-Ларссон) – 24:18     3:2 Доми (Лоренц, Райлли) – 37:09     3:3 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 45:33     4:3 Марнер (Маккейб, Мэттьюс) – 45:50    

«Мне не понравился первый матч в исполнении Бобровского. До четвёртого гола во второй игре, я не винил его за первые три [пропущенные шайбы]. Сегодня мы не позволили сопернику создать много моментов, но опасность в контратаках была серьёзной, но вратарь справится, всё нормально», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Напомним, счёт в серии между командами стал 2-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 10 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.

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