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Крикунов: Радулов неугомонный! Ему лет-то сколько, а он всё лезет и лезет вперёд

Крикунов: Радулов неугомонный! Ему лет-то сколько, а он всё лезет и лезет вперёд
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру нападающих «Локомотива» Александра Радулова и Егора Сурина.

«Радулов, знаете, он такой, слово-то не сразу и подберёшь… Неугомонный! Ему лет-то сколько, а он всё лезет и лезет вперёд. Молодым был – он так же играл. Всё ему мало хоккея – старается, злится, если не получается что-то там. Саша – просто красавец, тут больше нечего и добавить.

Ну, а этот молодой парень, Сурин, я скажу, хороший игрок вырос. Всё-таки работа в КХЛ начинает давать плоды неплохие. Всё это работает как раз на то, чтобы эти пацаны росли. Сейчас вот почти все клубы лиги перешли уже года два, наверное, на игру в атакующий хоккей, и молодёжь быстрее стала созревать. И мозги быстрее у них начинают работать. И в правильном, скажем так, направлении», – приводит слова Крикунова «Московский комсомолец».

Отметим, что 38-летний Радулов является самым возрастным игроком ярославской команды, а Сурин, напротив, — самым молодым, ему 18 лет.

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