Winners опровергло информацию о переходе форварда «Динамо» Джиошвили в «Авангард»

Хоккейное агентство Winners опровергло информацию, что нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили близок к подписанию контракта с «Авангардом».

«В связи с очередной волной «инсайдерской» информации о том, что Максим Джиошвили близок к подписанию контракта с ХК «Авангард», считаем необходимым прояснить ситуацию.

Эта информация не соответствует действительности. В первую очередь любые переговоры о будущем Максим будет вести с «Динамо» Москва — в ближайшее время планируется встреча с руководством клуба. Только после этого будут рассматриваться другие предложения.

Призываем с осторожностью относиться к слухам, распространяемым в сторонних телеграм-каналах, и делить их на десять», — говорится в заявлении агентства.

29-летний Джиошвили в 68 встречах регулярного чемпионата забил 11 голов и сделал 13 ассистов.