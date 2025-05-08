Главный тренер «Виннипега»: сегодня мы были не в лучшей форме, а должны были быть

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел высказался о поражении своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (2:3, 0-1).

– Вы озадачены, разочарованы после первой игры?

– Я разочарован. И игроки тоже разочарованы. Мы знаем, что только что упустили преимущество домашнего льда. И это была не та игра, в которой они бы превосходили нас на протяжении трёх периодов. Это был матч, в котором мы были не в лучшей форме, а должны были быть, особенно в начале очередной серии дома, – приводит слова Арниела The Dallas Morning News.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая в Виннипеге.