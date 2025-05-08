Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Виннипега»: сегодня мы были не в лучшей форме, а должны были быть

Главный тренер «Виннипега»: сегодня мы были не в лучшей форме, а должны были быть
Комментарии

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел высказался о поражении своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (2:3, 0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30     1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43     1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21     1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp)     2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35    

– Вы озадачены, разочарованы после первой игры?
– Я разочарован. И игроки тоже разочарованы. Мы знаем, что только что упустили преимущество домашнего льда. И это была не та игра, в которой они бы превосходили нас на протяжении трёх периодов. Это был матч, в котором мы были не в лучшей форме, а должны были быть, особенно в начале очередной серии дома, – приводит слова Арниела The Dallas Morning News.

Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая в Виннипеге.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Рантанена с передач россиян принёс «Далласу» победу в первом матче с «Виннипегом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android