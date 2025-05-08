Главный тренер «Виннипега»: сегодня мы были не в лучшей форме, а должны были быть
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел высказался о поражении своей команды в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (2:3, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Нидеррайтер (Эпплтон, Флёри) – 23:30 1:1 Рантанен (Дадонов, Стил) – 28:43 1:2 Рантанен (Харли, Любушкин) – 34:21 1:3 Рантанен (Дюшейн, Хинц) – 36:38 (pp) 2:3 Шайфли (Виларди) – 37:35
– Вы озадачены, разочарованы после первой игры?
– Я разочарован. И игроки тоже разочарованы. Мы знаем, что только что упустили преимущество домашнего льда. И это была не та игра, в которой они бы превосходили нас на протяжении трёх периодов. Это был матч, в котором мы были не в лучшей форме, а должны были быть, особенно в начале очередной серии дома, – приводит слова Арниела The Dallas Morning News.
Таким образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 10 мая в Виннипеге.
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