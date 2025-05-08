Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился своими ожиданиями от финала Кубка Гагарина. Напомним, в финальной серии встретятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

«До финала дошли две команды, посеянные под первыми номерами. Играли добротно, прошли три круга, обыграли сильных соперников. Финал будет интересный, фаворита у меня нет. Но хотелось бы, чтобы Челябинск порадовал своих болельщиков», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ярославская команда одержала победу над «Салаватом Юлаевым» в полуфинальной серии из пяти матчей. «Трактор», в свою очередь, одолел московское «Динамо» (4-1).

Финальная серия Кубка Гагарина — 2025 стартует в Ярославле 13 мая.

Материалы по теме
Где у «Локомотива» проблемы, там у «Трактора» сильные стороны. Мнение о финале сезона КХЛ
Где у «Локомотива» проблемы, там у «Трактора» сильные стороны. Мнение о финале сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android