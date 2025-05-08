Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился своими ожиданиями от финала Кубка Гагарина. Напомним, в финальной серии встретятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

«До финала дошли две команды, посеянные под первыми номерами. Играли добротно, прошли три круга, обыграли сильных соперников. Финал будет интересный, фаворита у меня нет. Но хотелось бы, чтобы Челябинск порадовал своих болельщиков», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ярославская команда одержала победу над «Салаватом Юлаевым» в полуфинальной серии из пяти матчей. «Трактор», в свою очередь, одолел московское «Динамо» (4-1).

Финальная серия Кубка Гагарина — 2025 стартует в Ярославле 13 мая.