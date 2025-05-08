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Сушинский — о Кузнецове: его стиль подойдёт любой команде КХЛ

Сушинский — о Кузнецове: его стиль подойдёт любой команде КХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил шансы экс-форварда СКА Евгения Кузнецова вернуться в НХЛ.

«Будущее Кузнецова? Думаю, его стиль подойдёт любой команде КХЛ. Он большой профессионал. Ему ещё не так много лет. Он, по сути, ещё молодой парень, может играть и играть. НХЛ? Думаю, всё возможно. Тут уже всё будет зависеть от контракта, который предложат. Но с таким сезоном, который он провёл в СКА, может быть, уже никто не рискнёт взять его в НХЛ», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. В НХЛ Кузнецов выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год. 8 марта 2024 года хоккеист был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз».

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