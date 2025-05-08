Крикунов — о «России 25»: если с белорусами не могут собраться, зачем они нужны на ЧМ?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о неудачной игре команды «Россия 25» в рамках «Тура сборной».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

— Владимир Васильевич, что происходит со сборной России, руководимой Романом Ротенбергом, которая проиграла уже три матча подряд белорусской сборной в рамках майского тура?

— Я бы не стал делать трагедии из этих поражений. Сейчас время, когда можно посмотреть вот этих игроков, скажем так, ближайшего резерва. Потому что в будущем, я надеюсь, уже со следующего года, мы поедем на чемпионат мира. У нас же КХЛ как играла, так и будет играть в мае. Поэтому хорошо, что сейчас вот проверяют этих ребят.

На ком-то, наверное, можно и крест будет поставить на следующий год и не париться: брать того или иного игрока на чемпионат мира следующей весной или не брать. Так что если они с белорусами не могут собраться и их победить, то тогда зачем они нужны сборной, которая поедет на мировое первенство, где, кроме белорусов, будут ещё другие, более серьёзные соперники? Идёт естественный отбор, как в природе, и мы видим, что не все его проходят, — приводит слова Крикунова «Московский комсомолец».