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Крикунов — о «России 25»: если с белорусами не могут собраться, зачем они нужны на ЧМ?

Крикунов — о «России 25»: если с белорусами не могут собраться, зачем они нужны на ЧМ?
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о неудачной игре команды «Россия 25» в рамках «Тура сборной».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Беларусь
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Владимир Васильевич, что происходит со сборной России, руководимой Романом Ротенбергом, которая проиграла уже три матча подряд белорусской сборной в рамках майского тура?
— Я бы не стал делать трагедии из этих поражений. Сейчас время, когда можно посмотреть вот этих игроков, скажем так, ближайшего резерва. Потому что в будущем, я надеюсь, уже со следующего года, мы поедем на чемпионат мира. У нас же КХЛ как играла, так и будет играть в мае. Поэтому хорошо, что сейчас вот проверяют этих ребят.

На ком-то, наверное, можно и крест будет поставить на следующий год и не париться: брать того или иного игрока на чемпионат мира следующей весной или не брать. Так что если они с белорусами не могут собраться и их победить, то тогда зачем они нужны сборной, которая поедет на мировое первенство, где, кроме белорусов, будут ещё другие, более серьёзные соперники? Идёт естественный отбор, как в природе, и мы видим, что не все его проходят, — приводит слова Крикунова «Московский комсомолец».

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