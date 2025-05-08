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Кто выиграет второй матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина»?

В ночь на 9 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина». Счёт в серии — 1-0 в пользу «ураганов».

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Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Каролина» в первом раунде Кубка Стэнли была сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Ураганы» заняли четвёртое место в таблице Востока.