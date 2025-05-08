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Главный тренер «Локомотива» Никитин поделился ожиданиями от финала с «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Никитин поделился ожиданиями от финала с «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором». Напомним, первый матч состоится 13 мая в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На чём делаете акцент в подготовке перед финалом?
— Нужно сфокусироваться на главном действе сезоне. Не пережать, но мотивация должна быть на самом высоком уровне. Это мечта любого хоккеиста. Я уверен в своей команде.

— Что скажете о Данииле Исаеве перед финалом?
— Вратарь — важная часть команды, но хоккей — командный вид спорта.

— Связка Радулова и Сурина. Вы её сохраните?
— Конечно, они будут играть вместе, но мы не зацикливаемся на этом. Мы спокойно относимся к формированию троек. Радулов — важный пазл, как и любой другой игрок. У нас все без исключения — важная часть команды.

— Будет ли играть Паник в финале?
— Посмотрим. Он начал усиленно тренироваться.

— «Локомотив» и «Трактор» являются лучшими командами в этом плей-офф по игре во вторых периодах. Что будете делать, чтобы лишить соперника этого козыря?
— Естественно, мы разбираем их игру во вторых периодах. Обязательно нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Но всё-таки самое важное: нужно контролировать самих себя.

— «Трактор» очень часто делает камбэки в плей-офф. Вы видите в этом больше рационального или иррационального?
— Я думаю, этот вопрос лучше задать Бенуа Гру. Со стороны можно многое рассказать, но это не очень прилично. Только они об этом знают, — цитирует Никитина сайт КХЛ.

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