Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев: быстрее бы вернули Россию и Беларусь на ЧМ, турнир будет мощного уровня

Тамбиев: быстрее бы вернули Россию и Беларусь на ЧМ, турнир будет мощного уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала», член тренерского штаба сборной Казахстана по хоккею Леонид Тамбиев выразил надежду на скорейшее возвращение сборных России и Беларуси на чемпионаты мира.

«Все понимают, что не за горами возвращение сборных России и Беларуси. И настолько шагнул вперёд уровень этих команд, сколько интересных ребят появилось. Быстрее бы это произошло, и тогда чемпионат мира обретёт тот должный уровень, отсеются слабые сборные, и соревнование будет высшего уровня», — приводит слова Тамбиева ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.

Материалы по теме
Быков: отсутствие сборной России на чемпионате мира будет большой потерей для турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android