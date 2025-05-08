Тамбиев: быстрее бы вернули Россию и Беларусь на ЧМ, турнир будет мощного уровня

Главный тренер «Адмирала», член тренерского штаба сборной Казахстана по хоккею Леонид Тамбиев выразил надежду на скорейшее возвращение сборных России и Беларуси на чемпионаты мира.

«Все понимают, что не за горами возвращение сборных России и Беларуси. И настолько шагнул вперёд уровень этих команд, сколько интересных ребят появилось. Быстрее бы это произошло, и тогда чемпионат мира обретёт тот должный уровень, отсеются слабые сборные, и соревнование будет высшего уровня», — приводит слова Тамбиева ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается в мае 2025 года.