Леонтьев: я месяц был в отпуске, у других игроков «России 25» — примерно похожая ситуация

24-летний защитник «Нефтехимика» и сборной «Россия 25» Владислав Леонтьев рассказал о причинах неудачной игры национальной команды в «Турне сборной».
— Болельщики переживают, что сборная «Россия 25» в весеннем турне проиграла три матча. В чём причина?
— У белорусов сыгранная команда на базе минского «Динамо», которое совсем недавно завершило плей-офф КХЛ и находится в тонусе.
У нас немного другая ситуация. Я примерно месяц был в отпуске, пусть и тренировался, но игровой ритм немного потерял. У других наших хоккеистов — примерно похожая ситуация. Это не оправдание, а факты. И, кстати, у нас есть ещё матч — уже в гостях, чтобы исправить ситуацию. Ещё меня удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ. Видно, что у игр за сборную — особый настрой и психология, все бегут, все на максимум заряжены. Очень быстрый и конкурентный хоккей, — цитирует Леонтьева Russia-Hockey.