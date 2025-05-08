Леонтьев: я месяц был в отпуске, у других игроков «России 25» — примерно похожая ситуация

24-летний защитник «Нефтехимика» и сборной «Россия 25» Владислав Леонтьев рассказал о причинах неудачной игры национальной команды в «Турне сборной».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

— Болельщики переживают, что сборная «Россия 25» в весеннем турне проиграла три матча. В чём причина?

— У белорусов сыгранная команда на базе минского «Динамо», которое совсем недавно завершило плей-офф КХЛ и находится в тонусе.

У нас немного другая ситуация. Я примерно месяц был в отпуске, пусть и тренировался, но игровой ритм немного потерял. У других наших хоккеистов — примерно похожая ситуация. Это не оправдание, а факты. И, кстати, у нас есть ещё матч — уже в гостях, чтобы исправить ситуацию. Ещё меня удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ. Видно, что у игр за сборную — особый настрой и психология, все бегут, все на максимум заряжены. Очень быстрый и конкурентный хоккей, — цитирует Леонтьева Russia-Hockey.