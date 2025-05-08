Гру стал 11-м тренером, который в первом же сезоне вывел команду в финал Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру стал 11-м специалистом в истории Континентальной хоккейной лиги, который в первом же сезоне вывел команду в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее в первом сезоне выводили команду в финал Кубка Гагарина следующие главные тренеры: Милош Ржига («Атлант»), Майк Кинэн («Металлург»), Кари Ялонен («Лев»), Вячеслав Быков (СКА), Илья Воробьёв («Металлург»), Олег Знарок (СКА), Игорь Никитин (ЦСКА), Боб Хартли («Авангард»), Сергей Фёдоров (ЦСКА), Андрей Разин («Металлург»).

Фото: КХЛ

Напомним, первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» — «Трактор» состоится 13 мая в Ярославле.