Морис: в этом сезоне «Флорида», безусловно, была хорошей командой на домашнем льду

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре клуба на домашнем стадионе в преддверии двух матчей серии Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (0-2) на «Амерант Банк Арена».

«В этом сезоне «Флорида», безусловно, была хорошей командой на домашнем льду. Мы получаем положительные эмоции от болельщиков после всего того, что у нас получается на льду», — приводит слова Мориса журналист Джемесон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в серии первого раунда «Торонто» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (4-2). «Флорида» оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (4-1).