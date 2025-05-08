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Морис: в этом сезоне «Флорида», безусловно, была хорошей командой на домашнем льду

Морис: в этом сезоне «Флорида», безусловно, была хорошей командой на домашнем льду
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре клуба на домашнем стадионе в преддверии двух матчей серии Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (0-2) на «Амерант Банк Арена».

«В этом сезоне «Флорида», безусловно, была хорошей командой на домашнем льду. Мы получаем положительные эмоции от болельщиков после всего того, что у нас получается на льду», — приводит слова Мориса журналист Джемесон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Ранее в серии первого раунда «Торонто» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» (4-2). «Флорида» оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (4-1).

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