Нападающий «Локомотива» Сурин высказался об игре в звене с Радуловым

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» и высказался об игре в звене с Александром Радуловым. Напомним, в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» Сурин и Радулов забили по две шайбы каждый.

– Отличное настроение. Готовимся к серии, к финалу. Тренеры поставили задачу проанализировать прошлые финалы – ребятам финал в КХЛ, а мне – в МХЛ. Мы проигрывали, нужно реабилитироваться. Разница в ощущениях между финалами в КХЛ и молодёжке есть. В прошлом году финальная серия МХЛ была похожа на нынешнюю полуфинальную в КХЛ. В МХЛ мы обыграли в полуфинале «Чайку», потратили много эмоций. Первый матч финала Кубка Харламова не ощущался как решающий матч, вышли без эмоций, но выиграли и просели. Сейчас подготовка идёт полным ходом. Никакого эмоционального спада не должно быть. Наоборот, все заряжены.

– Как вам играется в связке с Радуловым?

– Я думаю, по матчу с «Салаватом Юлаеым» было видно, что хорошо. Реализовали моменты, находили друг друга передачами. Нужно продолжать также. Пока не знаю, с кем буду играть в звене. Сегодня тренировались без Александра Валерьевича (Радулова), — цитирует Сурина сайт КХЛ.