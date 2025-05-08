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Нападающий «Локомотива» Сурин высказался об игре в звене с Радуловым

Нападающий «Локомотива» Сурин высказался об игре в звене с Радуловым
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» и высказался об игре в звене с Александром Радуловым. Напомним, в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» Сурин и Радулов забили по две шайбы каждый.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Отличное настроение. Готовимся к серии, к финалу. Тренеры поставили задачу проанализировать прошлые финалы – ребятам финал в КХЛ, а мне – в МХЛ. Мы проигрывали, нужно реабилитироваться. Разница в ощущениях между финалами в КХЛ и молодёжке есть. В прошлом году финальная серия МХЛ была похожа на нынешнюю полуфинальную в КХЛ. В МХЛ мы обыграли в полуфинале «Чайку», потратили много эмоций. Первый матч финала Кубка Харламова не ощущался как решающий матч, вышли без эмоций, но выиграли и просели. Сейчас подготовка идёт полным ходом. Никакого эмоционального спада не должно быть. Наоборот, все заряжены.

– Как вам играется в связке с Радуловым?
– Я думаю, по матчу с «Салаватом Юлаеым» было видно, что хорошо. Реализовали моменты, находили друг друга передачами. Нужно продолжать также. Пока не знаю, с кем буду играть в звене. Сегодня тренировались без Александра Валерьевича (Радулова), — цитирует Сурина сайт КХЛ.

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