Кенневилль станет тренером «Анахайма», это первая работа для специалиста после отстранения

Специалист Джоэль Кенневилль станет новым главным тренером «Анахайм Дакс». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер.

Эта станет первой работой для 66-летнего специалиста после отстранения Национальной хоккейной лигой из-за ситуации в «Чикаго Блэкхоукс». В 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Блэкхоукс».

Напомним, Кенневилль является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс». Джоэль занимает второе место по числу побед (969) в НХЛ, уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244).