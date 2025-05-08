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Кенневилль станет тренером «Анахайма», это первая работа для специалиста после отстранения

Кенневилль станет тренером «Анахайма», это первая работа для специалиста после отстранения
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Специалист Джоэль Кенневилль станет новым главным тренером «Анахайм Дакс». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер.

Эта станет первой работой для 66-летнего специалиста после отстранения Национальной хоккейной лигой из-за ситуации в «Чикаго Блэкхоукс». В 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Блэкхоукс».

Напомним, Кенневилль является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс». Джоэль занимает второе место по числу побед (969) в НХЛ, уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244).

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