Крикунов: Ротенберг подталкивает, подпихивает КХЛ и ФХР, чтобы там работали и шевелились

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал работу наставника «России 25» и СКА Романа Ротенберга.

— В интервью другим изданиям вы достаточно лестно отзываетесь о Романе Ротенберге. Считаете, что он всё делает правильно на посту главного тренера «России 25»?

— Я скажу, что он хоть что-то делает. Не только для своей клубной команды, СКА, но и для всего российского хоккея ещё. Ротенберг как бы не даёт ни руководству КХЛ, ни федерации нашего хоккея заснуть. Постоянно подталкивает, подпихивает, чтобы там работали и шевелились. Так что поживём — увидим. Пока он работает, контракт со сборной есть, — приводит слова Крикунова «Московский комсомолец».