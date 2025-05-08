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НХЛ назвала топ-6 игроков четверти века, которые дебютировали в лиге до 2000 года

НХЛ назвала топ-6 игроков четверти века, которые дебютировали в лиге до 2000 года
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Национальная хоккейная лига представила топ-6 игроков четверти века, которые дебютировали в лиге до 2000 года. Хоккеисты были выбраны посредством голосования болельщиков, которое прошло с 12 февраля по 1 апреля 2025 года.

Топ-6 игроков НХЛ четверти века, которые дебютировали в лиге до 2000 года: Здено Хара, Джером Игинла, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Теэму Селянне, Джо Торнтон.

Фото: NHL

Отмечается, что в данном списке четыре члена Зала хоккейной славы и в общей сложности восемь побед Кубка Стэнли на всех хоккеистов.

В ближайшее время представят семь лучших хоккеистов, которые дебютировали в НХЛ в период с 2000 по 2010 год.

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