Генменеджер «Нью-Джерси Дэвилз» высказался о приходе Грицюка в команду

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд высказался о приходе российского нападающего Арсения Грицюка в команду.

«У него появится возможность продемонстрировать свои навыки и я очень этому рад. Думаю, мы все рады видеть, как он получает этот шанс. Надеюсь, он им воспользуется», — приводит слова Фицджеральда журналистка Аманда Штейн на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.