Беларусь — «Россия 25»: составы команд на матч «Тура сборной» в Минске

Сегодня, 8 мая, в Минске состоится матч «Тура сборной», в котором национальная команда Беларуси встретится со сборной «Россия 25». Матч начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной Беларуси:
Фото: ФХРБ
Состав «России 25»:
Фото: ФХР
Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти.
Отметим, что этот матч станет последним в рамках «Тура сборной».
Ранее Владимир Крикунов высказался о неудачной игре команды «Россия 25» в рамках «Тура сборной».