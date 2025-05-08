Беларусь — «Россия 25»: составы команд на матч «Тура сборной» в Минске

Сегодня, 8 мая, в Минске состоится матч «Тура сборной», в котором национальная команда Беларуси встретится со сборной «Россия 25». Матч начнётся в 19:30 мск. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 08 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав сборной Беларуси:

Фото: ФХРБ

Состав «России 25»:

Фото: ФХР

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга трижды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане, 7:8 ОТ и 1:3 — в Тольятти.

Отметим, что этот матч станет последним в рамках «Тура сборной».

Ранее Владимир Крикунов высказался о неудачной игре команды «Россия 25» в рамках «Тура сборной».