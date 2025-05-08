«Химик» дома разгромил «Югру» и выиграл серию плей-офф ВХЛ, став первым финалистом

Сегодня, 8 мая, прошла пятая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1. «Химик» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом плей-офф ВХЛ нынешнего сезона.

На седьмой минуте первого периода Никита Гончаров с передачи Данила Веряева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Дмитрий Костенко с передач Алексея Егорова и Константина Лукина восстановил равенство в счёте. Спустя 40 секунд Егор Чезганов с передач Егора Савикова и Александра Пашина вывел хозяев вперёд.

На седьмой минуте второго периода Павел Ткаченко с передач Алексея Егорова и Александра Пашина сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Прохор Корбит с передачи Данила Пивчулина забросил четвёртую шайбу «Химика» в игре. На шестой минуте периода Дмитрий Соловьёв с передачи Константина Лукина довёл счёт до крупного. На 12-й минуте периода Даниил Соболев отправил шайбу в пустые ворота гостей. В конце игры Данил Пивчулин установил окончательный счёт во встрече.