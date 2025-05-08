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«Химик» дома разгромил «Югру» и выиграл серию плей-офф ВХЛ, став первым финалистом

«Химик» дома разгромил «Югру» и выиграл серию плей-офф ВХЛ, став первым финалистом
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Сегодня, 8 мая, прошла пятая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1. «Химик» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом плей-офф ВХЛ нынешнего сезона.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
08 мая 2025, четверг. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
7 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Гончаров (Веряев) – 06:56 (5x5)     1:1 Костенко (Егоров, Лукин) – 11:09 (5x5)     2:1 Чезганов (Савиков, Пашин) – 11:49 (5x5)     3:1 Ткаченко (Егоров, Пашин) – 26:16 (5x5)     4:1 Корбит (Пивчулин) – 41:09 (5x5)     5:1 Соловьёв (Лукин) – 45:25 (5x5)     6:1 Соболев – 51:04 (en)     7:1 Пивчулин (Корбит) – 58:59 (5x5)    

На седьмой минуте первого периода Никита Гончаров с передачи Данила Веряева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Дмитрий Костенко с передач Алексея Егорова и Константина Лукина восстановил равенство в счёте. Спустя 40 секунд Егор Чезганов с передач Егора Савикова и Александра Пашина вывел хозяев вперёд.

На седьмой минуте второго периода Павел Ткаченко с передач Алексея Егорова и Александра Пашина сделал счёт 3:1.

В начале третьего периода Прохор Корбит с передачи Данила Пивчулина забросил четвёртую шайбу «Химика» в игре. На шестой минуте периода Дмитрий Соловьёв с передачи Константина Лукина довёл счёт до крупного. На 12-й минуте периода Даниил Соболев отправил шайбу в пустые ворота гостей. В конце игры Данил Пивчулин установил окончательный счёт во встрече.

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