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«Вашингтон» — «Каролина»: онлайн-трансляция 2-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

«Вашингтон» — «Каролина»: онлайн-трансляция 2-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00
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В ночь на 9 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина». Счёт в серии — 1-0 в пользу «ураганов».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Каролина» в первом раунде Кубка Стэнли была сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

«Кэпиталз» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. «Ураганы» заняли четвёртое место в таблице Востока.

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