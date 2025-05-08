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Скабелка: когда-нибудь найдётся хоккеист, который побьёт рекорд Овечкина

Скабелка: когда-нибудь найдётся хоккеист, который побьёт рекорд Овечкина
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Бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Скабелка высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

«Кто-то считал недостижимым рекорд Гретцки. Когда-нибудь найдётся хоккеист, который побьёт рекорд Овечкина. Конечно, сейчас его рекорд кажется недостижимым, но рано или поздно любой рекорд обновляется», — приводит слова Скабелки Metaratings.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории — он побил легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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