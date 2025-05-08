Илья Воробьёв — основной кандидат на пост главного тренера «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», специалист Илья Воробьёв является основным кандидатом на пост главного тренера «Лады».

Напомним, последним местом работы Ильи Воробьёва был ЦСКА. В сезоне-2024/2025 армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.

В сезоне-2015/2016 Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» под руководством Воробьёва стал обладателем Кубка Гагарина. Отметим, что специалист также работал в «Локомотиве», СКА и сборной России.