Дементьев рассказал, как «Локомотиву» второй год подряд удаётся выйти в финал плей-офф КХЛ
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о том, за счёт чего «Локомотив» второй год подряд выходит в финал Кубка Гагарина.
«Уже говорил неоднократно, что я рад тому, как команда воссоздалась новой генерацией игроков, которых после трагедии смогли вырастить и создать люди, стоявшие у истоков и продолжающие работу в этом клубе. Здесь сделано было очень много, и «Локомотив» был, есть и будет очень серьёзной организацией», — приводит слова Дементьева Vprognoze.
Напомним, в прошлом сезоне железнодорожники проиграли в серии «Металлургу» со счётом 0-4. В нынешнем сезоне «Локомотив» в финале сыграет с «Трактором».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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