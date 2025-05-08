Дементьев рассказал, как «Локомотиву» второй год подряд удаётся выйти в финал плей-офф КХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о том, за счёт чего «Локомотив» второй год подряд выходит в финал Кубка Гагарина.

«Уже говорил неоднократно, что я рад тому, как команда воссоздалась новой генерацией игроков, которых после трагедии смогли вырастить и создать люди, стоявшие у истоков и продолжающие работу в этом клубе. Здесь сделано было очень много, и «Локомотив» был, есть и будет очень серьёзной организацией», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, в прошлом сезоне железнодорожники проиграли в серии «Металлургу» со счётом 0-4. В нынешнем сезоне «Локомотив» в финале сыграет с «Трактором».