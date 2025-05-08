Карбери: «Вашингтон» может показать свою лучшую игру с «Каролиной», никаких сомнений
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил об уверенности столичной команды в успехе в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (0-1).
«Как бы ни была хороша «Каролина Харрикейнз», мы, безусловно, можем выигрывать матчи и показывать свою лучшую игру с ними. В этом нет сомнений ни у нас, ни у игроков», — приводит слова Карбери журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, в ночь на 9 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
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