Карбери: «Вашингтон» может показать свою лучшую игру с «Каролиной», никаких сомнений

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил об уверенности столичной команды в успехе в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (0-1).

«Как бы ни была хороша «Каролина Харрикейнз», мы, безусловно, можем выигрывать матчи и показывать свою лучшую игру с ними. В этом нет сомнений ни у нас, ни у игроков», — приводит слова Карбери журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь на 9 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск.