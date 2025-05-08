Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карбери: «Вашингтон» может показать свою лучшую игру с «Каролиной», никаких сомнений

Карбери: «Вашингтон» может показать свою лучшую игру с «Каролиной», никаких сомнений
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил об уверенности столичной команды в успехе в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (0-1).

«Как бы ни была хороша «Каролина Харрикейнз», мы, безусловно, можем выигрывать матчи и показывать свою лучшую игру с ними. В этом нет сомнений ни у нас, ни у игроков», — приводит слова Карбери журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь на 9 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Встреча начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Опрос
Кто выиграет второй матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android