«Анахайм» объявил о назначении Кенневилля на пост главного тренера

Пресс-служба «Анахайм Дакс» объявила о назначении Джоэля Кенневилля главным тренером команды.

«Сегодня великий день для «Анахайм Дакс». Джоэл — один из лучших тренеров в истории НХЛ. Мы считаем, что это важный шаг вперёд в нашем процессе становления как команды-претендента на плей-офф», — заявил генеральный менеджер «уток» Пэт Вербик.

Напомним, это стало первой работой для 66-летнего специалиста после отстранения Национальной хоккейной лигой из-за ситуации в «Чикаго Блэкхоукс». В 2021 году Джоэль Кенневилль был снят с должности главного тренера «Флориды Пантерз» в связи со скандалом о насилии над 20-летним нападающим Брэдом Олдричем. В 2010 году, когда произошёл инцидент, Джоэль был главным тренером «Блэкхоукс».