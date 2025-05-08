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Елесин: в прошлом году были эмоции, «Вау, «Локомотив» попал в финал», сейчас мы готовились

Елесин: в прошлом году были эмоции, «Вау, «Локомотив» попал в финал», сейчас мы готовились
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался о выходе ярославского клуба во второй финал Кубка Гагарина подряд, где подопечные Игоря Никитина сыграют с «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Трактор» — серьёзный соперник?
— Да, это хорошая команда, они закончили первыми в своей конференции, поэтому будет настоящая битва.

— О чём вам говорят на собраниях? На чём делаете акцент?
— В большей степени нужно отталкиваться от того, что мы можем сделать. Также будем смотреть, что предложит соперник.

— Есть ли разница в ощущениях между прошлым и этим сезоном — оба раза вы вышли в финал?
— Сложно оценивать. Это два абсолютно разных сезона. Прошлое мы уже забыли, мысли только о сегодняшнем дне. Естественно, мы извлекли опыт из финала годичной давности, он был не совсем удачным. В прошлом году были эмоции: «Вау, мы попали в финал». В этом году мы плодотворно готовились к этой серии. Мы своей работой доказали, что можем здесь быть, — цитирует Елесина сайт КХЛ.

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