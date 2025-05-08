Елесин: в прошлом году были эмоции, «Вау, «Локомотив» попал в финал», сейчас мы готовились

Защитник «Локомотива» Александр Елесин высказался о выходе ярославского клуба во второй финал Кубка Гагарина подряд, где подопечные Игоря Никитина сыграют с «Трактором».

— «Трактор» — серьёзный соперник?

— Да, это хорошая команда, они закончили первыми в своей конференции, поэтому будет настоящая битва.

— О чём вам говорят на собраниях? На чём делаете акцент?

— В большей степени нужно отталкиваться от того, что мы можем сделать. Также будем смотреть, что предложит соперник.

— Есть ли разница в ощущениях между прошлым и этим сезоном — оба раза вы вышли в финал?

— Сложно оценивать. Это два абсолютно разных сезона. Прошлое мы уже забыли, мысли только о сегодняшнем дне. Естественно, мы извлекли опыт из финала годичной давности, он был не совсем удачным. В прошлом году были эмоции: «Вау, мы попали в финал». В этом году мы плодотворно готовились к этой серии. Мы своей работой доказали, что можем здесь быть, — цитирует Елесина сайт КХЛ.