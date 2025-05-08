Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 8 мая 2025 года

В четверг, 8 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 8 мая:
«Химик» — ХК «Югра» — 7:1.
«Химик» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом плей-офф ВХЛ нынешнего сезона.
Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-2;
«Химик» — ХК «Югра» — 4-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.