Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 8 мая 2025 года

В четверг, 8 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 8 мая:

«Химик» — ХК «Югра» — 7:1.

«Химик» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом плей-офф ВХЛ нынешнего сезона.

Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-2;

«Химик» — ХК «Югра» — 4-1.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.