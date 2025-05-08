Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, как нужно изменить регламент КХЛ для прогресса лиги.

«Есть ли регресс в российском хоккее? КХЛ имеет лучший сезон в этом году, есть интересная борьба. Считаю, лига будет дальше прогрессировать. Тем более что она получила свободу от всех посторонних сил и будет уверенно двигаться вперёд.

Надо ещё подкрутить регламент, чтобы не было возможности у клубов-олигархов растаскивать такие команды, как «Трактор», по своим клубам. Тогда у нас будет ещё больший прогресс», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Вячеслав Фетисов поделился своими ожиданиями от финала Кубка Гагарина.